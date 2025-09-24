A Milano ha aperto Plan C Frame ma non immaginatevi il solito spazio multibrand

Gqitalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un po' moda, un po' design, un po' un’edicola per riviste indipendenti, un po' una galleria d’arte in cui ospitare anche dei talk. Benvenuti da Plan C Frame, aka Carolina Castiglioni, che ha aperto a Milano, al civico 26 di via Manzoni, il suo primo spazio in cui è raccolto tutto il suo universo. Fatto di abiti, accessori, ma non solo: «Quando abbiamo affrontato la progettazione del nuovo concept, l'obiettivo era quello di creare uno spazio vibrante, facile da trasformare e che permettesse di dare vita a progetti diversi», spiega Carolina Castiglioni. «La scelta dei materiali e dei colori riflette perfettamente l'immagine del marchio, ma non è autoreferenziale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

a milano ha aperto plan c frame ma non immaginatevi il solito spazio multibrand

© Gqitalia.it - A Milano ha aperto Plan C Frame, ma non immaginatevi il solito spazio multibrand

In questa notizia si parla di: milano - aperto

Caldo da bollino rosso a Milano e Brescia: dove sono le isole di calore (e fresco) e quando è vietato lavorare all’aperto

Ristoranti all’aperto a Milano: dove il cielo si fa tavola e le notti un ricordo prezioso

Acqua cristallina e sabbia bianca, vicino a Milano ha aperto una nuova laguna

A Milano ha aperto Plan C Frame, ma non immaginatevi il solito spazio multibrand; Cosa rimane aperto del Fuorisalone finita la Milano Design Week 2025; Itinerario storico per architetti al Fuorisalone Milano 2025.

milano ha aperto planMilano, aperto al pubblico il Giardino Pepe-Borsieri - È stata aperta al pubblico a Milano, tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, la nuova area urbana riqualificata nel quartiere Isola. Come scrive msn.com

Birkenstock ha aperto il primo store in Italia, a Milano: com’è e perché è impossibile non visitarlo - La capitale della moda aggiunge un nuovo indirizzo cult alla sua mappa dello shopping: Birkenstock inaugura il suo primo store monomarca in Italia, nel cuore di Milano. Si legge su luxgallery.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Ha Aperto Plan