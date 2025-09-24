A Milano ha aperto Plan C Frame ma non immaginatevi il solito spazio multibrand

Un po' moda, un po' design, un po' un’edicola per riviste indipendenti, un po' una galleria d’arte in cui ospitare anche dei talk. Benvenuti da Plan C Frame, aka Carolina Castiglioni, che ha aperto a Milano, al civico 26 di via Manzoni, il suo primo spazio in cui è raccolto tutto il suo universo. Fatto di abiti, accessori, ma non solo: «Quando abbiamo affrontato la progettazione del nuovo concept, l'obiettivo era quello di creare uno spazio vibrante, facile da trasformare e che permettesse di dare vita a progetti diversi», spiega Carolina Castiglioni. «La scelta dei materiali e dei colori riflette perfettamente l'immagine del marchio, ma non è autoreferenziale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A Milano ha aperto Plan C Frame, ma non immaginatevi il solito spazio multibrand

Caldo da bollino rosso a Milano e Brescia: dove sono le isole di calore (e fresco) e quando è vietato lavorare all’aperto

Ristoranti all’aperto a Milano: dove il cielo si fa tavola e le notti un ricordo prezioso

Acqua cristallina e sabbia bianca, vicino a Milano ha aperto una nuova laguna

Quattro Salt in padella. Dalle pastarelle di Giorgia Meloni alla cena a base di carne di La Russa e Santanché. Lo chef turco Bae ha aperto Nusr-Et a Milano e la seconda carica dello Stato gioca con il sale. - X Vai su X

A Milano ha aperto un nuovo spazio fluido e trasformabile che ospiterà collezioni prêt-à-porter e accessori, ma anche pop-up, installazioni e iniziative culturali. Ce lo racconta la fondatrice del marchio, Carolina Castiglioni: - facebook.com Vai su Facebook

Milano, aperto al pubblico il Giardino Pepe-Borsieri - È stata aperta al pubblico a Milano, tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, la nuova area urbana riqualificata nel quartiere Isola. Come scrive msn.com

Birkenstock ha aperto il primo store in Italia, a Milano: com’è e perché è impossibile non visitarlo - La capitale della moda aggiunge un nuovo indirizzo cult alla sua mappa dello shopping: Birkenstock inaugura il suo primo store monomarca in Italia, nel cuore di Milano. Si legge su luxgallery.it