A Milano Fendi apre la sua casa-laboratorio fra moda arte e gusto
Passeggiando all’incrocio fra via Montenapoleone e corso Matteotti, s’incontra oggi un indirizzo destinato a diventare riferimento imprescindibile: Palazzo Fendi Milano, spazio di 910 metri quadrati che intreccia boutique, arte e alta gastronomia in un racconto verticale di quattro piani dedicato al lusso contemporaneo. Atmosfere anni Trenta Il palazzo, firmato dall’architetto Emilio Lancia tra il 1933 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Da Gucci a Fendi, da Ferretti a Diesel: il day 1 della Milano Fashion Week
Discover Palazzo Fendi Milano with Bianca Balti The new flagship at Via Montenapoleone 1 opens on Sept 24 - facebook.com Vai su Facebook
[VIDEO] 250923 #BangChan all’aeroporto per raggiungere Milano per MFW per il marchio FENDI BUON VIAGGIO BANG CHAN #BANGCHANxMFW25 #FENDISS26 @Fendi @Stray_Kids #StrayKids #Bangchan - X Vai su X
Palazzo Fendi apre a Milano: tra arte e savoir-faire il nuovo hub del lusso; A Milano Via Montenapoleone diventa la strada dei ristoranti di lusso: Langosteria apre da Fendi; Langosteria apre nel nuovo Palazzo Fendi in Montenapoleone. Il salotto del lusso ora anche del fine dining.
Palazzo Fendi apre a Milano: tra arte e savoir-faire il nuovo hub del lusso - Il nuovo indirizzo del maxi store in via Montenapoleone 1, oltre 910 metri quadrati su quattro piani e la cucina di Langosteria ... Lo riporta adnkronos.com
23 settembre: comincia la Milano Fashion Week, ecco 3 cose da sapere - Il 23 settembre comincerà la Milano Fashion Week, ecco che cosa dovresti aspettarti e sapere per godertela al meglio. Come scrive sfilate.it