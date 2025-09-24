Milano, 24 settembre 2025 – Otto palchi, cento artisti, tre giorni di eventi scanditi da un calendario (militare) capace di rendere dal 24 al 26 ottobre il SuperstudioPiù di via Tortona un vero e proprio crocevia dello showbitz attivo dalle 10 di mattina a notte fonda per spaziare dal teatro al cinema, da food alla televisione, dalle serie tv alla musica. Questa è, almeno nelle intenzioni, la prima edizione del Festival dello Spettacolo, presentata ieri a Palazzo Reale alla presenza dell’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, uno degli artefici più convinti dell’iniziativa. “Portate i Sorrisi e le Canzoni” ha scherzato dallo schermo Carlo Conti, giocando sulla storica testata del gruppo Mondadori che tira i fili dell’evento assieme a Radio 105 e le altre emittenti della grande famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano debutta il Festival dello Spettacolo: al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity