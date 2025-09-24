A Milano debutta il Festival dello Spettacolo | al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 settembre 2025 – Otto palchi, cento artisti, tre giorni di eventi scanditi da un calendario (militare) capace di rendere dal 24 al 26 ottobre il SuperstudioPiù di via Tortona un vero e proprio crocevia dello showbitz attivo dalle 10 di mattina a notte fonda per spaziare dal teatro al cinema, da food alla televisione, dalle serie tv alla musica. Questa è, almeno nelle intenzioni, la prima edizione del Festival dello Spettacolo, presentata ieri a Palazzo Reale alla presenza dell’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, uno degli artefici più convinti dell’iniziativa. “Portate i Sorrisi e le Canzoni” ha scherzato dallo schermo Carlo Conti, giocando sulla storica testata del gruppo Mondadori che tira i fili dell’evento assieme a Radio 105 e le altre emittenti della grande famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a milano debutta il festival dello spettacolo al superstudiopi249 oltre 150 celebrity

© Ilgiorno.it - A Milano debutta il Festival dello Spettacolo: al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity

In questa notizia si parla di: milano - debutta

Capsule Nespresso: il riciclo a domicilio debutta a Milano. Si stima la raccolta di 80 tonnellate tra involucri di alluminio e caffè esausto

Renault 5 Turbo 3E debutta in Italia. La supercar compatta elettrica presentata a Milano

Milano: nel negozio Primark di via Torino debutta il manichino seduto

A Milano debutta il Festival dello Spettacolo: al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity; Il Festival dello Spettacolo debutta a Milano dal 24 al 26 ottobre: ecco cast, palinsesto e partner; Debutta a Milano Il Festival dello Spettacolo con 150 ospiti.

milano debutta festival spettacoloA Milano debutta il Festival dello Spettacolo: al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity - Dal 24 al 26 ottobre in via Tortona tre giorni di eventi tra musica, show e idee. Scrive ilgiorno.it

milano debutta festival spettacoloIl Festival dello Spettacolo debutta a Milano dal 24 al 26 ottobre: ecco cast, palinsesto e partner - dal cinema alla tv, dalle serie alla musica, dallo sport al food e ai kids - Riporta engage.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Debutta Festival Spettacolo