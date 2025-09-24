A Milano da venerdì 24 a domenica 26 ottobre lungo tutto il fine settimana Il Festival dello Spettacolo animerà il SuperstudioPiù di via Tortona 27

Milano, 23 set. (askanews) – Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids in un palinsesto no stop di attività per tutte le età: è Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento. A Milano, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, lungo tutto il fine settimana, Il Festival dello Spettacolo animerà il SuperstudioPiù di via Tortona 27 con tre giorni immersivi ricchi di anteprime cinematografiche e televisive, showcase, talk, meet & greet, masterclass, workshop e secret show, dalle 10 del mattino a mezzanotte.

