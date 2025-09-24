A Milano arriva il Festival dello Spettacolo | tre giorni di intrattenimento con centinaia di volti noti
A Milano sta per arrivare il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento: musica, cinema, televisione, serie, sport, food e kids occuperanno un ricco palinsesto no stop di attività dedicate a tutti. L'evento si terrà al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: milano - arriva
Francesco De Gregori è Nevergreen. Il film-concerto girato a Milano arriva nei cinema: “Mi diverto, tra palco e schermo”
Milano, scippatori in azione: arriva la polizia locale, finisce male
Chi è Rosario di Temptation Island 2025: il lavoro da manager a Milano, la storia con Lucia e quella convivenza che non arriva
Ehi Milano hai sentito la novità? A gennaio arriva il nostro 15° Club in città, in zona Porta Vittoria (tra Via Cena e V.le Umbria) E le iscrizioni sono già aperte! Vieni a trovarci nel POP-UP store dedicato alla prevendita: Corso XXII Marzo 33 lunedì-venerdì: - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il centro stile aperto a Milano, arriva l'hub olandese per i ricambi. E Gac delinea la sua curiosa strategia per lo sbarco in Europa (come pure nel segmento dei robotaxi) Su http://Startmag.it - X Vai su X
A Milano arriva il Festival dello Spettacolo: tre giorni di intrattenimento con centinaia di volti noti; Milano, in arrivo il Festival dello Spettacolo: dal 24 al 26 ottobre, tre giorni no-stop di musica e live show; Al Superstudio Più a ottobre arriva il Festival dello Spettacolo.
A Milano debutta il Festival dello Spettacolo: al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity - Dal 24 al 26 ottobre in via Tortona tre giorni di eventi tra musica, show e idee. Si legge su msn.com
Il Festival dello Spettacolo debutta a Milano dal 24 al 26 ottobre: ecco cast, palinsesto e partner - dal cinema alla tv, dalle serie alla musica, dallo sport al food e ai kids - engage.it scrive