A Milano arriva il Festival dello Spettacolo | tre giorni di intrattenimento con centinaia di volti noti

Milanotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano sta per arrivare il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento: musica, cinema, televisione, serie, sport, food e kids occuperanno un ricco palinsesto no stop di attività dedicate a tutti. L'evento si terrà al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - arriva

Francesco De Gregori è Nevergreen. Il film-concerto girato a Milano arriva nei cinema: “Mi diverto, tra palco e schermo”

Milano, scippatori in azione: arriva la polizia locale, finisce male

Chi è Rosario di Temptation Island 2025: il lavoro da manager a Milano, la storia con Lucia e quella convivenza che non arriva

A Milano arriva il Festival dello Spettacolo: tre giorni di intrattenimento con centinaia di volti noti; Milano, in arrivo il Festival dello Spettacolo: dal 24 al 26 ottobre, tre giorni no-stop di musica e live show; Al Superstudio Più a ottobre arriva il Festival dello Spettacolo.

milano arriva festival spettacoloA Milano debutta il Festival dello Spettacolo: al SuperstudioPiù oltre 150 celebrity - Dal 24 al 26 ottobre in via Tortona tre giorni di eventi tra musica, show e idee. Si legge su msn.com

milano arriva festival spettacoloIl Festival dello Spettacolo debutta a Milano dal 24 al 26 ottobre: ecco cast, palinsesto e partner - dal cinema alla tv, dalle serie alla musica, dallo sport al food e ai kids - engage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Arriva Festival Spettacolo