Milano, 24 settembre 2025 – Il Comitato delle Famiglie Sospese, che riunisce gli acquirenti delle case comprate nei cantieri bloccati a Milano dopo le inchieste sull'urbanistica, torna a far sentire la propria voce, denunciando “la situazione di centinaia di edifici potenzialmente coinvolti” e chiedendo un intervento urgente del Governo. L’estensione dell’indagine da parte della Procura di Milano a due nuovi progetti immobiliari – The Syre e The Nest – ha spinto il Comitato a diffondere un elenco di edifici realizzati a Milano nell’ultimo decennio che presenterebbero vizi normativi e procedurali analoghi a quelli già sotto accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “A Milano 40mila alloggi potenzialmente abusivi”: l’allarme lanciato dalle Famiglie Sospese