A Milano 40mila alloggi potenzialmente abusivi | l’allarme lanciato dalle Famiglie Sospese

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 settembre 2025 – Il Comitato delle Famiglie Sospese,  che riunisce gli acquirenti delle case comprate nei cantieri bloccati a Milano dopo le inchieste sull'urbanistica, torna a far sentire la propria voce, denunciando “la situazione di centinaia di edifici potenzialmente coinvolti” e chiedendo un intervento urgente del Governo. L’estensione dell’indagine da parte della Procura di Milano a due nuovi progetti immobiliari – The Syre e The Nest – ha spinto il Comitato a diffondere un elenco di edifici realizzati a Milano nell’ultimo decennio che presenterebbero vizi normativi e procedurali analoghi a quelli già sotto accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a milano 40mila alloggi potenzialmente abusivi l8217allarme lanciato dalle famiglie sospese

© Ilgiorno.it - “A Milano 40mila alloggi potenzialmente abusivi”: l’allarme lanciato dalle Famiglie Sospese

In questa notizia si parla di: milano - 40mila

Meteo Milano, ancora pioggia. In Lombardia 40mila fulmini in tre giorni, in città caduti 70 mm di acqua

Borsa: Milano apre in rialzo sopra quota 40mila , +0,74%

Borsa: Milano apre in rialzo sopra quota 40mila , +0,74%

“A Milano 40mila alloggi potenzialmente abusivi”: l’allarme lanciato dalle Famiglie Sospese; A Milano 1.200 edifici per 40 mila case a rischio di abuso edilizio.

milano 40mila alloggi potenzialmente“A Milano 40mila alloggi potenzialmente abusivi”: l’allarme lanciato dalle Famiglie Sospese - Il comitato che riunisce gli acquirenti delle case comprate nei cantieri bloccati dalle inchieste ha diffuso un elenco di edifici realizzati in città nell’ultimo decennio che presenterebbero vizi norm ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano 40mila Alloggi Potenzialmente