A Miasino il Festival internazionale delle arti visive

Un borgo che diventa palcoscenico, una villa storica che si trasforma in laboratorio creativo, un nuovo festival che vuole scrivere il futuro delle arti visive in Italia: dal 26 al 28 settembre prende vita a Miasino la prima edizione di iFluxus - Festival internazionale delle arti visive, ideato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Torna il Miasino classic jazz festival

MIASINO - iFLUXUS 2025. Festival Internazionale delle Arti Visive; Mostre mercato di giardinaggio di giugno 2022.

