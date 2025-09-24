A mezzo secolo dall' uscita nelle sale una proiezione del film ' Professione | reporter'
Ferrara celebra l'anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative, in onore del regista internazionale. Domenica 28 e lunedì 29 settembre, infatti, lo Spazio Antonioni sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, invitando il pubblico a entrare nell'universo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Mezzo secolo dopo a caccia dei vecchi amici: due tedeschi comprano una pagina per ritrovarli
15 agosto, Amici miei compie 50 an(ta)ni. Mezzo secolo di zingarate
Il mezzo secolo in trincea di Leoncavallo: com’è cambiato in 50 anni il centro sociale più famoso d’Italia
Vino, cultura e territorio protagonisti a Bruxelles per celebrare mezzo secolo di eccellenza pugliese
La parrocchia San Benedetto compie mezzo secolo, festa con l'arcivescovo. Qui sono nati i Subsonica
A mezzo secolo dall'uscita nelle sale, una proiezione del film 'Professione: reporter'; ‘Wish you were here’, mezzo secolo dal capolavoro dei Pink Floyd. A breve una nuova edizione remastered; Lo storico album De Gregori compie 50 anni ed esce in una nuova edizione.
Leoncavallo, mezzo secolo di storia a Milano: dal centro sociale simbolo alla fine di un’era - Il 21 agosto 2025 Milano ha assistito a un momento storico: la polizia ha eseguito lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, occupato in via Watteau dal 1994. Scrive alfemminile.com
Bari, il Cinema Abc riapre dopo mesi: “Un presidio culturale da oltre mezzo secolo”. Tre eventi in programma - L'articolo Bari, il Cinema Abc riapre dopo mesi: “Un presidio culturale da oltre mezzo secolo”. Si legge su msn.com