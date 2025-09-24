A Massafra accoglienza per i giovani del Servizio Civile Universale
Tarantini Time Quotidiano Abbiate fame del sapere. Così il sindaco Giancarla Zaccaro, questa mattina presso la Sede Municipale in via Livatino, in occasione della cerimonia di accoglienza dei giovani volontari del Servizio Civile Universale che saranno impegnati per 12 mesi, in quattro progetti presentati dal Comune di Massafra e finanziati dal fondo nazionale per il Servizio Civile: In Reading (Biblioteca), Monitor (Ufficio Ambiente), Pianeta Giovani 2024 (Ufficio Cultura) e Up (Servizi Sociali). Il Servizio Civile Universale è un importante istituto di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita della comunità che vede protagonisti i giovani, offrendo loro un’esperienza di crescita personale, civica e professionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
