A Madrid una mostra sulle opere della famiglia pescarese Cascella

“La famiglia Cascella. Oltre il Tempo”. Questo il titolo della mostra che si tiene a Madrid con le opere del museo civico Basilio Cascella di Pescara.L'inaugurazione dell'esposizione è in programma giovedì 25 settembre nell’istituto italiano di cultura in calle Mayor 86.Per la prima volta in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

