Luino (Varese), 24 settembre 2025 – Torna a vivere uno storico stabilimento di Luino rimasto inattivo per quasi dieci anni. Nel sito che fino al 2016 ha ospitato la Imf prende vita una nuova storia industriale. Nei capannoni situati nella frazione di Creva è infatti ora operativa la Foundry Technologies Italy, realtà specializzata nell’assemblaggio di impianti e macchine per fonderia, che dipende dalla società Foundry Technologies Sro della Repubblica Ceca, parte integrante del gruppo 3H. Le caratteristiche . Nei primi dieci giorni di settembre l’azienda ha ospitato numerosi visitatori all’interno del sito produttivo, accogliendoli insieme al ceo Ciro Radice e ad alcuni collaboratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Luino rinasce l’industria: nuova vita all’ex Imf rimasta ferma dieci anni