A Gaza 29 morti strage in un mercato

7.45 Sarebbero almeno 29 i palestinesi morti in raid aerei sulla Striscia di Gaza dalle prime ore di stamane. Lo riferisce la tv Al-Jazeera che cita fonti mediche palestinesi. Una di queste, dell'al-Ahli Arab Hospital, riferisce di 17 persone morte in un mercato nel centro di Gaza City. Qui le Idf continuano le operazioni anche di terra e hanno ingiunto alla popolazione di lasciare la città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it