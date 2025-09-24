A Gaza 29 morti strage in un mercato
7.45 Sarebbero almeno 29 i palestinesi morti in raid aerei sulla Striscia di Gaza dalle prime ore di stamane. Lo riferisce la tv Al-Jazeera che cita fonti mediche palestinesi. Una di queste, dell'al-Ahli Arab Hospital, riferisce di 17 persone morte in un mercato nel centro di Gaza City. Qui le Idf continuano le operazioni anche di terra e hanno ingiunto alla popolazione di lasciare la città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti
Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria
Gaza,39 morti in fila al centro aiuti
Nuova strage a Gaza: decine le vittime in cerca di cibo; Gaza, raid israeliano su una scuola: almeno 29 morti tra i rifugiati. “Ci sarebbero 18 bambini”; Bombe Usa sullo Yemen, 68 morti. Sara Netanyhau in un video: Meno di 24 ostaggi sono vivi - Almeno 10 morti in Siria dopo scontri settari nel sobborgo druso di Damasco.
Strage Nella Striscia Di Gaza: 99 morti negli attacchi israeliani, la maggior parte nel nord - L’ultimo bilancio registra 99 morti in un solo giorno nella striscia di gaza, con oltre 65mila vittime da ottobre e una crisi umanitaria sempre più grave nel nord dell’enclave. Scrive gaeta.it
Media, almeno 29 morti a Gaza oggi, 15 a Gaza City - Almeno 29 persone sono state uccise da stamattina nella Striscia di Gaza a causa degli incessanti attacchi militari israeliani. Segnala ansa.it