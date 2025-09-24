A Foggia la mostra ‘Di che pasta sono fatto’ di Michele Fini

Sabato 27 settembre alle 19.30 presso la Galleria P.R. di Foggia sarà inaugurata la mostra ‘Di che pasta sono fatto’ di Michele Fini. L’autore ispirandosi ai suoi ricordi e al suo vissuto, ha creato una serie di immagini altamente evocative e emozionali per celebrare le antiche tradizioni e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

