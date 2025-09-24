A Foggia la mostra ‘Di che pasta sono fatto’ di Michele Fini
Sabato 27 settembre alle 19.30 presso la Galleria P.R. di Foggia sarà inaugurata la mostra ‘Di che pasta sono fatto’ di Michele Fini. L’autore ispirandosi ai suoi ricordi e al suo vissuto, ha creato una serie di immagini altamente evocative e emozionali per celebrare le antiche tradizioni e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: foggia - mostra
Foggia celebra il maestro Giovanni de Magistris con una mostra retrospettiva
Luoghi magici ? Momenti magici ? Forti emozioni ? Mostra di Roberta Castriota @robigna.82 Vieni a vederla Al Civico 35 Only Good Vibes #foggia #centrostorico #mostra #arte #goodvibes #emotions #instagood #picoftheday - facebook.com Vai su Facebook
"Tracce sul Novecento": in mostra a Foggia anche Picasso e Warhol - “Tracce sul Novecento” è la mostra che porterà le opere di 25 artisti a Foggia, dall'1 al 30 settembre, nella galleria d'arte di Giuseppe Benvenuto, per un viaggio attraverso un secolo di storia ... Come scrive rainews.it