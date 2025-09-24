A Fabrica di Roma uno spettacolo per scoprire gli autori locali nella chiesa di san Lorenzo

24 set 2025

Venerdì 26 settembre, alle ore 21,15 nella chiesa di san Lorenzo a Fabrica di Roma, va in scena lo spettacolo “Fabrica e poesia”.L'evento, con ingresso libero, si pone l'obiettivo di portare a conoscenza alcuni autori con radici fabrichesi del secolo scorso. “Una proposta di approfondimento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

