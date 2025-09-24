A Este il centro commerciale Extense diventa palcoscenico per i nuovi video di Marco e Pippo
Il Centro Commerciale Extense di Este si è trasformato in un set insolito per Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, amatissimo in tutto il Veneto per la comicità in dialetto e per la capacità di raccontare la quotidianità con leggerezza.I videoNei primi mesi del 2025 il trio ha girato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
