A Cortona e Firenze Summer school sul declino delle democrazie
Cortona (Arezzo), 24 settembre 2025 - Si svolgerà da sabato a martedì prossimi al Palazzone di Cortona (Arezzo) e a Villa Schifanoia di Firenze la Summer School 'Democratic Backsliding and Political Conflict': raduna 30 giovani studiosi di 24 Paesi per esaminare il tema del declino delle democrazie e della loro resistenza attraverso molteplici punti di vista e metodologie. L'appuntamento è organizzato dalla classe di scienze politico sociali della Scuola Normale di Pisa e dall'Istituto universitario europeo di Firenze. L'iniziativa, finanziata dal Pnrr attraverso la rete dei talenti Merita "fornirà ai giovani ricercatori - spiega la Normale in una nota - un forum per confrontarsi criticamente con temi chiave quali i movimenti sociali e gli attori collettivi, i media e il declino democratico, le prospettive comparative sull'Europa orientale, le élite politiche e le istituzioni statali, nonché l'influenza delle istituzioni dell'UE sulla resilienza democratica". 🔗 Leggi su Lanazione.it
