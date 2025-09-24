A che ora italiana ci sarà l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea Onu e dove vederlo

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Giorgia Meloni interverrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il suo intervento è previsto in serata, verso le 20 (attorno alle 2 di notte italiane). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italiana - intervento

Due ictus e un nuovo intervento in ospedale: paura per la star italiana

Degrado ambientale lungo la ex SS 19 Ter, a Caggiano: l'intervento della Guardia Agroforestale Italiana

Irene Mariani campionessa italiana di gymboxe due anni dopo l'intervento al cuore

“Giorgia Meloni scansa il riarmo: cosa c’è dietro il suo intervento in Senato” - Dopo il diplomatico e accorto intervento di Giorgia Meloni al Senato i casi sono due, “tertium non datur”, ci insegnavano i nostri saggi padri latini. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Italiana Sar224 Intervento Giorgia