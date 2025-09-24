A Cerignola si celebra il Giubileo dello sport

Lunedì 29 settembre a Cerignola si terrà il 'Giubileo dello Sport'. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerignola, è organizzata in collaborazione con la fiduciaria del Coni per la città di Cerignola Maria Luisa Russo, la delegazione provinciale Coni Foggia, il Liceo Sportivo 'Albert.

