A Castiglion Fibocchi il secondo Mercatino del Calcit

Arezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 settembre si terrà il "M ercatino dei RAGAZZI" organizzato dal CALCIT Arezzo e dalla Pro Loco di Castiglion Fibocchi, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fibocchi. Questa è la "seconda edizione" dell'evento, un'importante occasione di aggregazione per tutta la comunità. Come sottolinea il sindaco Marco Ermini: “Aspettando la Festa della Madonna del Rosario, che si svolgerà domenica 5 Ottobre, questo mercatino rappresenta un momento di solidarietà e gioia per i nostri cittadini, coinvolgendo bambini e famiglie”. Una novità di quest'anno è la partecipazione di "Zia Caterina", che offrirà intrattenimento per i più giovani dalle ore 11:00 fino al pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Castiglion Fibocchi il secondo Mercatino del Calcit

In questa notizia si parla di: castiglion - fibocchi

