a casa mi picchiano il racconto choc a scuola

"Mi picchiano da quando avevo sei anni". L’avrebbe raccontato una ragazzina a scuola, avrebbe confidato alle insegnanti il clima pesante che - secondo il suo racconto che ovviamente, è oggetto di verifica e ricerca di riscontri - va avanti da anni. Un racconto, sul quale c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti, che sarebbe stato farcito di particolari e di dolore, di paura, di angoscia. Succede nel Comprensorio del Cuoio: evitiamo ogni riferimento (anche sulla località dove risiederebbe la famiglia) che possa, in qualche modo, portare all’identificazione della presunta vittima di questa vicenda - in ragione prioritariamente della sua minore età - che parla, stando alle accuse, di un rapporto genitori-figli, difficile, duro e dai tratti violenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

