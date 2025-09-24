A Camucia al via Teatr'arte, un programma di eventi tra pittura e arte performativa.

Arezzo, 24 settembre 2025 – TEATR’ARTE dal 4 al 12 ottobre un programma di eventi tra pittura e arte performativa realizzato da Associazione Culturale Francesco Sandrelli con il patrocinio del Comune di Cortona Sabato 4 ottobre prende l’avvio TEATR’ARTE un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la realizzazione di una mostra, un workshop di pittura, un workshop di teatro e una performance di teatrodanza. Dal 4 al 12 ottobre nello spazio galleria dell’Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia, sarà visitabile la mostra di pittura “OLTRE IL VISIBILE” dell’artista lituana residente a Cortona, Gryte Pintukaite, pittrice e cantante, le cui opere sono state esposte in mostre internazionali tra le quali la Biennale di Venezia, the Silk Road International Festival in Cina e the Art Fair di Barcellona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

