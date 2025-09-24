A caccia del riscatto Maceratese a Sora con tanta fiducia

C’è fiducia sul progetto, di cui Possanzini fa parte, avviato lo scorso anno dalla Maceratese e quella fiducia non è venuta meno nonostante le tre sconfitte di fila. Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, fa il punto della situazione alla vigilia della trasferta a Sora dove alle 16 i biancorossi giocano la quarta giornata del campionato di serie D. "I dirigenti – aggiunge – devono prendere le decisioni a mente fredda e non è il caso di farla tragica dopo questo inizio in salita. Serve tempo, noi vogliamo invertire la rotta e abbiamo il potenziale per riuscirci". Ma adesso si pensa alla sfida di oggi a Sora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

