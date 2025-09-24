A caccia del riscatto Maceratese a Sora con tanta fiducia

C’è fiducia sul progetto, di cui Possanzini fa parte, avviato lo scorso anno dalla Maceratese e quella fiducia non è venuta meno nonostante le tre sconfitte di fila. Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, fa il punto della situazione alla vigilia della trasferta a Sora dove alle 16 i biancorossi giocano la quarta giornata del campionato di serie D. "I dirigenti – aggiunge – devono prendere le decisioni a mente fredda e non è il caso di farla tragica dopo questo inizio in salita. Serve tempo, noi vogliamo invertire la rotta e abbiamo il potenziale per riuscirci". Ma adesso si pensa alla sfida di oggi a Sora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A caccia del riscatto. "Maceratese a Sora con tanta fiducia»

In questa notizia si parla di: caccia - riscatto

Fabbri e Furlani puntano in alto a Losanna in Diamond League, Simonelli a caccia di riscatto

Gp d’Ungheria di MotoGp, Marquez parte in pole position. Bagnaia a caccia del riscatto

GP di Monza, Ferrari a caccia di riscatto: podio possibile? Le quote

Tutti uniti, a caccia dell'immediato riscatto! Dopo la prima sconfitta stagionale, si torna in campo tra le mura amiche. Vi aspettiamo sabato pomeriggio, al #Gabinius, per il match contro l'Akkademy Aprilia. Sosteniamo i rossoblu, onoriamo Gavignano! ? Du - facebook.com Vai su Facebook

Piacenza a caccia di riscatto, al Garilli arriva l’Imolese - Va a caccia di riscatto il Piacenza, che scende in campo sabato pomeriggio al Garilli... - PiacenzaSera - X Vai su X

Serie D. Oggi il via la seconda giornata di campionato: l'analisi degli impegni delle squadre laziali; A caccia del riscatto. Maceratese a Sora con tanta fiducia».

A caccia del riscatto. "Maceratese a Sora con tanta fiducia» - "C’è fiducia sul progetto, di cui Possanzini fa parte, avviato lo scorso anno dalla Maceratese e quella fiducia ... msn.com scrive

A caccia di riscatto. "È una Maceratese arrabbiata e delusa» - "Siamo delusi e arrabbiati per il risultato a Ostia, ma vogliamo continuare quel tipo di gara disputata nelle prime due giornate, arriviamo male a questo appuntamento come classifica, ma seguendo comu ... Lo riporta msn.com