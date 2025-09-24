A caccia del riscatto Chance Sammaurese
È davvero molto presto per cercare di capire quali saranno i veri valori che il girone F della serie D potrà esprimere, ma di certo il fatto che dopo tre turni ci siano tre squadre ancora ferme a zero punti fa capire che allontanarsi dal fondo può mettere sempre più pressione sulle ultime e inoltre permette di guardare al futuro con maggiore lucidità. Certamente bisogna muovere la classifica, certamente bisogna sfruttare al massimo il fattore campo, e soprattutto la cosa più importante già adesso, ad inizio stagione, è vincere gli scontri diretti come quello di oggi in programma nel turno infrasettimanale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
