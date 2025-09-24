A bordo della sua auto abbatte il palo con la telecamera di sorveglianza che controlla chi getta i rifiuti

“Alcuni residenti hanno segnalato che uno sporcaccione criminale, probabilmente già più volte multato, a bordo di una piccola utilitaria avrebbe abbattuto il palo con la telecamera di sorveglianza in via Ettore Li Gotti”. Lo dichiara il consigliere della seconda circoscrizione, capogruppo FdI. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bordo - auto

Auto scivolata a bordo piscina: era senza freno a mano. Tranciato tubo dell’acqua

Aggredito e rapinato dopo aver visto due uomini a bordo della sua auto rubata, denunciati un 20enne e un 26enne

Auto sfonda la recinzione al Ledimar e finisce a bordo piscina

Sali subito a bordo della tua nuova Volkswagen. Ti aspettiamo sabato 27 e domenica 28 settembre per l'open weekend! Entra in concessionaria, tocca con mano la tua nuova auto e sali a bordo Ti aspettiamo da Euromotori – dove l’auto che desideri è già - facebook.com Vai su Facebook

Perde il controllo dell'auto, abbatte i segnali stradali e finisce nel canale; Roma, travolge auto in sosta e abbatte recinzione, poi si addormenta a terra ubriaco; Incidente in contrada Vallone a Francavilla: auto sfrenata abbatte un palo della luce.

Il rapinatore seriale che strappa le borse e trascina le donne a bordo della sua auto - A bordo di un'auto avvicinava le donne e strappava le loro borse trascinandole e facendole cadere in terra. Scrive romatoday.it

Affianca una donna con la sua auto e tenta di scipparla: arrestato - L'uomo, dopo aver affiancato in auto la vittima, avrebbe tentato di strappare con forza la borsa che la giovane portava con sé, trascinandola ... Segnala rainews.it