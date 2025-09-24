A Bolzano i cani come turisti | arriva la tassa di soggiorno
A Bolzano il rapporto fra esseri umani e animali, sempre più simbiotico, è stato preso talmente sul serio da equipararli anche a livello fiscale. I proprietari dei cani in vacanza, infatti, dovranno pagare una tassa di soggiorno per sé e per i loro fedeli compagni di viaggio. È il risultato di un nuovo disegno di legge presentato dall’assessore altoatesino all’Agricoltura, foreste e turismo, Luis Walcher. Fra le varie misure previste, c’è anche l’addio definitivo all’esame del Dna obbligatorio, il ritorno della tassa per i cani dei residenti (abolita nel 2008) e, per la prima volta, l’introduzione di un tributo per i migliori amici degli uomini in visita come turisti. 🔗 Leggi su Dilei.it
