A Bertinoro tutto pronto per la consegna del Premio Novelli a Luigi Lo Cascio

È tutto pronto a Bertinoro per la cerimonia di consegna a Luigi Lo Cascio del Premio “Ermete Novelli”. L’appuntamento è per giovedì alle 20,30 nella Rocca di Bertinoro. Nell’occasione sarà inaugurata, sempre nei locali della Rocca, la mostra delle fotografie scattate dal fotografo di scena Angelo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

