A Baronissi il corso su AI & Business Management | c' è tempo fino al 27 settembre per iscriversi
C’è tempo fino a sabato, 27 settembre, per iscriversi al Corso “AI & Business Management” organizzato dalla Fondazione ITS NewtechSI Academy, e che si terrà a partire dal mese di ottobre a Baronissi, nella sede di Skills (via Cappella n.25)."Il corso in AI & Business management con profilo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: baronissi - corso
Baronissi, parte il corso ITS AI & Business Management
Baronissi, presentato il corso ITS su “AI & Business Management” - X Vai su X
DOMANI LEZIONE APERTA DI ARMONIZZAZIONE CORPO-MENTE Domani, martedì 16 settembre, dalle 11.30 alle 12.30, vi aspettiamo a "La Pirandello" (Corso Garibaldi 191, Baronissi) per una lezione aperta gratuita con Cecilia Barone. Un’anteprima - facebook.com Vai su Facebook
Tre corsi per orientare i giovani al mondo del lavoro; In Campania attivati tre corsi ITS gratuiti per diplomati.