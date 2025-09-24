A Baronissi il corso su AI & Business Management | c' è tempo fino al 27 settembre per iscriversi

Salernotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è tempo fino a sabato, 27 settembre, per iscriversi al Corso “AI & Business Management” organizzato dalla Fondazione ITS NewtechSI Academy, e che si terrà a partire dal mese di ottobre a Baronissi, nella sede di Skills (via Cappella n.25)."Il corso in AI & Business management con profilo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: baronissi - corso

Baronissi, parte il corso ITS AI & Business Management

Tre corsi per orientare i giovani al mondo del lavoro; In Campania attivati tre corsi ITS gratuiti per diplomati.

Cerca Video su questo argomento: Baronissi Corso Amp Business