A 4554 metri con Huawei Watch GT 6 Pro Stupisce il GPS | precisissimo

Dday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stiamo saliti sul rifugio più alto d’Europa, il Capanna Margherita, con al polso il Huawei Watch GT 6 Pro. Conferme da autonomia, materiali e altimetro, colpisce il nuovo sistema GPS per la precisione. Il racconto del nostro viaggio a 4556 metri.. 🔗 Leggi su Dday.it

a 4554 metri con huawei watch gt 6 pro stupisce il gps precisissimo

© Dday.it - A 4554 metri con Huawei Watch GT 6 Pro. Stupisce il GPS: precisissimo

In questa notizia si parla di: metri - huawei

Il nuovo Huawei WATCH Ultimate 2 ti porta fino a 150 metri di profondità e ha il sonar integrato

4554 metri huawei watchHuawei Watch Ultimate 2 ufficiale: resistente fino a 150 metri e con comunicazione subacquea sonar - Resistente fino a 150m e con comunicazione subacquea sonar. Scrive cellulare-magazine.it

4554 metri huawei watchHuawei Watch GT 6, il super orologio Ultimate 2 e gli altri nuovi prodotti dell'azienda cinese - La nuova gamma di smartwatch top di gamma, presentata a Parigi, dimostra che la strategia sui wearable è stata la scelta vincente per sopravvivere al ban americano ... Riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: 4554 Metri Huawei Watch