A 4554 metri con Huawei Watch GT 6 Pro Stupisce il GPS | precisissimo
Stiamo saliti sul rifugio più alto d’Europa, il Capanna Margherita, con al polso il Huawei Watch GT 6 Pro. Conferme da autonomia, materiali e altimetro, colpisce il nuovo sistema GPS per la precisione. Il racconto del nostro viaggio a 4556 metri.. 🔗 Leggi su Dday.it
Il nuovo Huawei WATCH Ultimate 2 ti porta fino a 150 metri di profondità e ha il sonar integrato
Il nuovo Huawei WATCH Ultimate 2 ti porta fino a 150 metri di profondità e ha il sonar integrato Oltre ai nuovi WATCH GT 6 e GT 6 Pro, Huawei ha presentato anche l'esclusivo WATCH Ultimate 2 che è il primo smartwatch con sistema di comunicazione subac
Huawei WATCH Ultimate 2 è il primo smartwatch al mondo con un sistema di comunicazione subacqueo basato su sonar che permette di scambiarsi messaggi e inviare richieste di soccorso
Huawei Watch Ultimate 2 ufficiale: resistente fino a 150 metri e con comunicazione subacquea sonar - Resistente fino a 150m e con comunicazione subacquea sonar.
