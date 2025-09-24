6G prepariamoci a velocità folli! Ma c’è un problema… e non è di poco conto

Stanchi del 5G? Preparatevi, perché Qualcomm, società statunitense di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni, prevede l’arrivo del 6G entro il 2028, secondo quanto dichiarato dal CEO Cristiano Amon durante lo Snapdragon Summit alle Hawaii. Amon ha promesso che i primi dispositivi “pre-commerciali” con il nuovo standard saranno disponibili tra soli tre anni, anticipando una rivoluzione nella connettività wireless. Ma cosa significa realmente l’avvento del 6G? Qualcomm immagina un futuro in cui l’ intelligenza artificiale (AI) giocherà un ruolo centrale. Con l’aumento dei dispositivi connessi, dai telefoni agli occhiali XR, agli anelli intelligenti, la necessità di trasmettere enormi quantità di dati crescerà esponenzialmente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

