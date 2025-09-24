50enne molesta una 14enne davanti a scuola a Campobasso e aggredisce violentemente il nonno della ragazza
Un 50enne è stato sottoposto a misura cautelare a Campobasso per molestie e violenza privata su una minore e il nonno.
