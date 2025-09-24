5 per mille fino al 30 settembre per iscriversi al riparto 2025
Ancora per pochi giorni le Onlus e altri enti non iscritti agli elenchi permanenti possono utilizzare la remissione in bonis che rimette in gioco le richieste di accesso al contributo ritardatarie. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: mille - fino
Quasi mille chilometri in otto tappe, 154 iscritte per 22 team: al via da domani fino al 13 luglio il prestigioso Giro d’Italia Women 2025. La campionessa e maglia numero 1 Elisa Longo Borghini ci racconta la fatica, la gioia, i dolori di uno sport che sembra individuale ma poggia sulla forza di tutte
Bonus nuovi nati 2025: al via i pagamenti Inps da mille euro, domande ancora aperte e fondi disponibili per le famiglie con Isee fino a 40mila euro
Fincantieri vara la "Viking Mira", nave da crociera per vivere le mille e una notte. Può ospitare fino a 998 passeggeri
Collegamenti da maggio 2026 fino a ottobre, ma un biglietto costa più di mille euro ?CONTENUTO PREMIUM - facebook.com Vai su Facebook
Ultima chiamata per il 5 per mille 2025; Puoi ancora donare il tuo 5 per mille: scopri come fare; 5 per mille 2025. Entro il 30 settembre, è possibile rientrare in elenco.
5 per mille 2025: regolarizzazione a fine settembre per ETS - Entro il 30 settembre 2025 gli Enti del terzo settore possono accreditarsi al 5 per mille 2025 o regolarizzare i dati, versando 250 € con remissione in bonis. Come scrive edotto.com