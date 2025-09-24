5 per mille fino al 30 settembre per iscriversi al riparto 2025

Ancora per pochi giorni le Onlus e altri enti non iscritti agli elenchi permanenti possono utilizzare la remissione in bonis che rimette in gioco le richieste di accesso al contributo ritardatarie. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

5 mille fino 305 per mille 2025: regolarizzazione a fine settembre per ETS - Entro il 30 settembre 2025 gli Enti del terzo settore possono accreditarsi al 5 per mille 2025 o regolarizzare i dati, versando 250 € con remissione in bonis. Come scrive edotto.com

