3DS Red Viper v1.12 | Disponibile l’Ultimo Aggiornamento per l’Emulatore Virtual Boy su 3DS

La libreria di emulatori per Nintendo 3DS si arricchisce con un nuovo importante aggiornamento. È infatti disponibile la versione v1.1.2 di Red Viper, l’emulatore per Virtual Boy che continua il lavoro iniziato con r3Ddragon e Reality BoyRed Dragon. Questo rilascio, sebbene minore, risolve un problema critico introdotto nella v1.1.0: il caricamento dei savestate creati con versioni precedenti dell’emulatore. Un fix essenziale per chi ha seguito lo sviluppo del progetto e ha salvato i propri progressi di gioco nelle versioni passate. Cos’è Red Viper?. Red Viper è un emulatore di Virtual Boy altamente ottimizzato per Nintendo 3DS (sia modello originale che “New”), che sfrutta un dynamic recompiler con rilevamento dei busywait e un renderer accelerato via hardware per raggiungere prestazioni elevate sul hardware limitato della console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net