2XKO il picchiaduro di Riot Games entra in Early Access ecco il programma competitivo First Impact

A partire dal 7 ottobre 2025, il picchiaduro 2v2 di Riot Games con campioni da League of Legends e Arcane, la pluripremiata serie d’animazione, entrerà in Early Access, e il gioco sarà aperto a tutti i giocatori su Windows PC, senza bisogno di invito. L’Early Access inaugura la Season 0 e il debutto del 10° campione giocabile. Riot annuncia anche First Impact, un nuovo programma competitivo di 2XKO che sponsorizzerà 22 tornei community-led in tutto il mondo fino alla fine del 2025. Tutto ciò che viene sbloccato in Early Access (campioni, skin, premi di maestria e molto altro ancora) rimarrà permanente per i giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - 2XKO, il picchiaduro di Riot Games entra in Early Access, ecco il programma competitivo First Impact

