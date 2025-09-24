24 settembre dalla Toscana all’Umbria | gli eventi speciali dell’autunno

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 22 settembre 2025 – Dalla Toscana allUmbria e non solo. In autunno l’Italia rivela un volto autentico e suggestivo: dai paesaggi che si accendono di colori caldi e brillanti ai suoni della natura che invitano a rallentare fino alle tradizioni del Paese che meritano di essere riscoperte con occhi nuovi. Per questa stagione, hu openair, il brand del gruppo Human Company che racconta l’ecosistema delle sue undici strutture all’aria aperta in Italia e in Europa, suggerisce una guida a sei eventi “fuori dall’ordinario” tra sport, folklore e gastronomia. Occasioni ideali per piccole fughe autunnali alla scoperta di esperienze inusuali, ma ben radicate nel tessuto locale per vivere in modo autentico alcune gemme nascoste dei territori italiani, ancora lontane dai circuiti del turismo di massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

24 settembre dalla toscana all8217umbria gli eventi speciali dell8217autunno

© Lanazione.it - 24 settembre, dalla Toscana all’Umbria: gli eventi speciali dell’autunno

In questa notizia si parla di: settembre - toscana

4 settembre, dalla Toscana all’Europa: la vendemmia si vive on the road

Week end 6-7 settembre a Firenze e in Toscana: Rificolona, musei gratis, spettacoli

7 settembre occhi al cielo in Toscana: le sorprese del mese di settembre

Cerca Video su questo argomento: 24 Settembre Toscana All8217umbria