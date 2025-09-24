24 settembre dalla Toscana all’Umbria | gli eventi speciali dell’autunno
Firenze, 22 settembre 2025 – Dalla Toscana all’Umbria e non solo. In autunno l’Italia rivela un volto autentico e suggestivo: dai paesaggi che si accendono di colori caldi e brillanti ai suoni della natura che invitano a rallentare fino alle tradizioni del Paese che meritano di essere riscoperte con occhi nuovi. Per questa stagione, hu openair, il brand del gruppo Human Company che racconta l’ecosistema delle sue undici strutture all’aria aperta in Italia e in Europa, suggerisce una guida a sei eventi “fuori dall’ordinario” tra sport, folklore e gastronomia. Occasioni ideali per piccole fughe autunnali alla scoperta di esperienze inusuali, ma ben radicate nel tessuto locale per vivere in modo autentico alcune gemme nascoste dei territori italiani, ancora lontane dai circuiti del turismo di massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
