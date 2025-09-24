10 Anni dell’Agenda 2030 | progressi ostacoli e prospettive future Domani il live dell’Asvis

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 25 settembre, dalle 14 alle 16 (ora italiana in contemporanea Roma-New York) sarà possibile seguire in diretta streaming l’ASviS Live “10 Anni dellAgenda 2030: progressi, ostacoli e prospettive future” organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  in collaborazione con la Rappresentanza d’Italia presso l’Onu, UN Global Compact Network Italia e Sdsn Italia. In quest’occasione, sarà presentato il primo Future Paper, realizzato dall’ASviS nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro, “Una governance anticipante per l’Italia. Disegnare il futuro, anche nell’interesse delle future generazioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anni - agenda

L’Agenda 2030 compie 10 anni: auguri a tutto il mondo (e anche all’Onu) - Home » Tutto sul G7 » Approfondimenti e rubriche » L’Agenda 2030 compie 10 anni: auguri a tutto il mondo (e anche all’Onu) ... Segnala dire.it

Cerca Video su questo argomento: 10 Anni Dell8217agenda 2030