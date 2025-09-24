1° Memorial Barra - cronoscalata ai Piani Resinelli

Una bellissima iniziativa ciclistica per ricordare Stefano Barra, volontario di Abbadia scomparso lo scorso gennaio a seguito di una malattia. Stefano, papà di Michele venuto a mancare nel 2015 a soli 10 anni, aveva dato vita con la moglie Paola all'associazione 'Michy per sempre' attiva nella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Michy Bike Day | Cronoscalata Ballabio - Pian dei Resinelli | 1° Memorial Stefano Barra - facebook.com Vai su Facebook

