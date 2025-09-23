Zucchero torna negli stadi nell' estate 2026 tappa anche al Franco Scoglio
Arrivano grandi novità per la stagione estiva 2026, dato che Zucchero tornerà in concerto a Messina. Il rocker si esibirà il prossimo 14 luglio allo Stadio Franco Scoglio, in una delle date del suo prossimo tour. Un evento organizzato da Friends & Partner e realizzato da Puntoecapo in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: zucchero - torna
Arena di Verona, 1/12 È bello tornare a casa. Notte magnifica. A stasera per un’altra data SOLD OUT! . Verona Arena, 1/12 It's great to be home. It was a wonderful night. Until tonight for another SOLD OUT show! #ZuccheroFornaciari #OverdoseDAmoreWorld - facebook.com Vai su Facebook
Arena di Verona, 1/12 È bello tornare a casa. Notte magnifica. A stasera per un’altra data SOLD OUT! . Verona Arena, 1/12 It's great to be home. It was a wonderful night. Until tonight for another SOLD OUT show! #ZuccheroFornaciari #OverdoseDAmoreWorld - X Vai su X
ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI giovedì 25 settembre festeggia il suo 70° compleanno con il 7° dei suoi 12 show all’Arena di Verona… e a luglio 2026 torna live negli stadi italiani!; Zucchero “Sugar” Fornaciari torna live nel 2025 negli stadi italiani con il tour “Overdose d’amore”. Il 19 giugno 2025 allo Stadio del Conero di Ancona; Zucchero torna live negli stadi italiani! Le date.
Zucchero festeggia i 70 anni in Arena e torna negli stadi nell’estate 2026 - A poche ore dal suo 70° compleanno, che festeggerà suonando in Arena, Zucchero annuncia il ritorno negli stadi nell'estate 2026. Scrive spettakolo.it
Zucchero annuncia nuovi concerti negli stadi italiani - L'artista, che il 25 settembre festeggerà il suo 70esimo compleanno all'Arena di Verona, ha annunciato nuovi appuntamenti per l'estate del prossimo anno ... Come scrive radioitalia.it