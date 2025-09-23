zoo life italia guida il progetto per salvare gli impollinatori

Al via ‘Zoo life pollinators’. L’Italia guida un progetto europeo che punta a salvare gli impollinatori selvatici. A fare da capofila è il ‘Bioparco Zoom’ di Torino, primo parco zoologico italiano alla testa di un network che va dalla Svezia (Slottsskogen Zoo e Nordens Ark) alla Spagna (Oasis Wildlife Fuerteventura), dalla Croazia (Zagreb Zoo) alla Danimarca (Copenhagen Zoo), dall’Ungheria (Debrecen Zoo), alla Romania (Brasov Zoo). A questi si aggiungono l’università di Torino, l’università di Zagabria, la Fondazione Zoom e Smart Revolution. L’equilibrio degli ecosistemi. Il declino degli insetti impollinatori – viene infatti spiegato – “non si ferma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

