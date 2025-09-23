Zone di Contatto | con intersezioni formazione e arte dal vivo al museo

Formazione e performance, insieme, in un evento dedicato all'arte dal vivo. “Zone di Contatto” sarà infatti una giornata di auto-formazione, spettacoli e installazioni artistiche «con un obiettivo chiaro: aumentare le “Zone di contatto” (ed ecco spiegato il nome dell’evento) fra operatori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Udine, al Museo di Storia Naturale “Zone di Contatto”: formazione e arte in dialogo - Al Museo di Storia Naturale di Udine il 27 settembre “Zone di Contatto”: formazione per operatori culturali e performance aperte al pubblico. Scrive nordest24.it

