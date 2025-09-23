Zona Tempio 4 arresti e 19 denunce nei controlli della Polizia Locale

“Nel quadrante urbano delimitato da via Piave, via Ferrari, piazza Natale Bruni, corso Caduti in Guerra, corso Vittorio Emanuele II, via Poletti e Parco Ducale, nel periodo compreso tra gennaio e giugno sono stati effettuati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri 17 arresti e 31. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: zona - tempio

Festival della Fiaba. L’Incanto d’amore in zona Tempio

Vivi la meraviglia del Parco archeologico di Paestum sotto le stelle! Giovedì 18 settembre il Museo e l’area archeologica di Paestum (zona illuminata del Tempio di Nettuno e della cd. Basilica) ti aspettano per un’apertura straordinaria serale: dalle 20:00 fino a - facebook.com Vai su Facebook

Zona Tempio, 4 arresti e 19 denunce nei controlli della Polizia Locale; Ruba in un negozio e picchia i carabinieri a Olbia, dopo la direttissima “assalta” pullman dell’Arst: arrestato due volte in 48 ore; Un arresto per droga in zona Tempio, 38 persone identificate nei controlli.

Spaccio e rapine nella zona della Darsena a Genova, 4 arresti dopo le proteste di abitanti e pescatori. L’assessora Viscogliosi: “Zona trascurata da anni, serve un piano di ... - Genova – Gli abitanti chiedevano maggiore illuminazione e presenza delle forze dell’ordine denunciando una situazione di estremo degrado, soprattutto nelle ore notturne a causa di un giro di spaccio ... ilsecoloxix.it scrive