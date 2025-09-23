Zola Predosa e Calderara di Reno si collocano tra i Comuni italiani con più di 10mila residenti in cui è stato registrato il maggior numero di giocate on line, rispettivamente al secondo e all’ottavo posto nella classifica dei primi cento. È quanto emerge dal terzo ’ Libro nero dell’azzardo ’, il report presentato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon lo scorso luglio, che conferma un quadro preoccupante come già evidenziato nella sua seconda edizione. A Zola, secondo l’analisi, la raccolta annuale media pro capite relativa al gioco d’azzardo on line (nella fascia 18-74 anni) è pari a 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zola e Calderara, febbre d’azzardo. Sono fra i primi 10 Comuni in Italia