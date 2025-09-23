Zhegrova Juventus Tudor ha un stilato un programma preciso per l’esterno | ecco come verrà gestito nelle prossime partite

Zhegrova Juventus, il kosovaro rinuncia al riposo e si allena da solo: l’obiettivo è aumentare i minuti in campo già contro l’Atalanta. La determinazione di chi vuole riprendersi il tempo perduto.  Edon Zhegrova  non ha intenzione di aspettare e lancia un segnale fortissimo a tutto l’ambiente della  Juventus. L’esterno kosovaro, reduce da un lunghissimo recupero, sta spingendo sull’acceleratore per tornare al top della forma il prima possibile. Come riportato da  Tuttosport, il giocatore ha rinunciato al giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra per svolgere una seduta di allenamento personalizzata alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione

