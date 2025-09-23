Zhegrova Juventus Tudor ha un stilato un programma preciso per l’esterno | ecco come verrà gestito nelle prossime partite
Zhegrova Juventus, il kosovaro rinuncia al riposo e si allena da solo: l’obiettivo è aumentare i minuti in campo già contro l’Atalanta. La determinazione di chi vuole riprendersi il tempo perduto. Edon Zhegrova non ha intenzione di aspettare e lancia un segnale fortissimo a tutto l’ambiente della Juventus. L’esterno kosovaro, reduce da un lunghissimo recupero, sta spingendo sull’acceleratore per tornare al top della forma il prima possibile. Come riportato da Tuttosport, il giocatore ha rinunciato al giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra per svolgere una seduta di allenamento personalizzata alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione
Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé
Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…
Tudor dice che Zhegrova non è ancora nella forma giusta; Juve, Tudor: “Bremer torna. Su Zhegrova titolare…”; Juve, Zhegrova in dieci minuti ha fatto innamorare i tifosi.
Zhegrova Juventus, quando vedremo il giocatore al 100%? Tudor annuncia in conferenza stampa le condizioni dell’esterno - Tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero Nella infuocata conferenza stampa post- Riporta juventusnews24.com
Juventus: Tudor svela le condizioni di Conceicao e Zhegrova - Igor Tudor parla in conferenza stampa di Di Gregorio, Conceição, Zhegrova e Bremer alla vigilia di Juventus- Come scrive newsmondo.it