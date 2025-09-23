Zhegrova Juventus, il kosovaro rinuncia al riposo e si allena da solo: l’obiettivo è aumentare i minuti in campo già contro l’Atalanta. La determinazione di chi vuole riprendersi il tempo perduto. Edon Zhegrova non ha intenzione di aspettare e lancia un segnale fortissimo a tutto l’ambiente della Juventus. L’esterno kosovaro, reduce da un lunghissimo recupero, sta spingendo sull’acceleratore per tornare al top della forma il prima possibile. Come riportato da Tuttosport, il giocatore ha rinunciato al giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra per svolgere una seduta di allenamento personalizzata alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, Tudor ha un stilato un programma preciso per l’esterno: ecco come verrà gestito nelle prossime partite