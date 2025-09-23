Zhegrova Juve il kosovaro si candida verso l’Atalanta | in campo alla Continassa per la accelerare verso la forma migliore cosa può succedere sabato

Zhegrova Juve, l’esterno vuole tornare al top e rinuncia al giorno di riposo: possibile una staffetta con Conceicao contro l’Atalanta. La voglia matta di tornare protagonista, di bruciare le tappe e di riprendersi il tempo perduto. Edon Zhegrova ha fretta, una fretta positiva, di dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Juve. L’esterno kosovaro, dopo quasi un anno di stop, non intende accontentarsi dei brevi spezzoni di partita concessigli da Igor Tudor nelle ultime uscite. Vuole di più, e per ottenerlo ha deciso di giocare d’anticipo, rinunciando anche al riposo. Zhegrova Juve: un segnale di grande professionalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, il kosovaro si candida verso l’Atalanta: in campo alla Continassa per la accelerare verso la forma migliore, cosa può succedere sabato

