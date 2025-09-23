Zerocalcare Carlotto Dazieri e decine di artisti | Bloccare una stazione per provare a fermare un genocidio non è violenza
“La violenza non è bloccare una stazione in un giorno di sciopero generale per provare a fermare il più grande genocidio di questo secolo, né l’insubordinazione ai silenzi complici di chi ci governa”: lo scrivono Zerocalcare, gli scrittori Massimo Carlotto e Sandrone Dazieri, gruppi come Modena City Ramblers, Bandabardò, Assalti Frontali e decine di altri artisti come Max Pisu in un comunicato congiunto a commento delle manifestazioni di piazza di lunedì e in particolare degli scontri di Milano. “Da ieri – commentano artisti e intellettuali – la politica parla di “violenza” e “ vandalismo ” per un paio di vetrate della stazione Centrale di Milano cadute durante scontri tra manifestanti e polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
