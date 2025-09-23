Zenith senza punti Settesoldi scontento
"Abbiamo fatto un passo indietro evidente rispetto alla precedente partita con la Massese. Non meritavamo di perdere: alla fine dei 90' poteva starci anche un pareggio, ma il calcio è fatto anche di episodi". Non è soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la sconfitta di misura rimediata dai suoi contro la Lucchese. A decretare il ko della formazione amaranto è stato un gol su rigore realizzato in avvio di partita da Caggianese, complice una grave disattenzione in fase di disimpegno da parte della retroguardia pratese. "Ci siamo fatti trovare impreparati su quella situazione nei primi secondi del match.
