Zelensky | russi violano spazio Nato

4.19 Il presidente ucraino Zelensky su X rende noto di aver affrontato l'argomento delle violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. 'Abbiamo scambiato opinioni sulle ragioni. Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati sia Stati che istituzioni alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni', ha scritto Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky:russi violano spazio danese

Zelensky firma i documenti per il tribunale di accusa contro i crimini russi: “Giusto punire Putin”

Ucraina, l'Unicef: triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti | Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi

"Il Pentagono ha informato i diplomatici europei della scure in arrivo. L’appello di Zelensky dopo altri attacchi russi: «Non c’è tempo da perdere»". Di Anna Zafesova - facebook.com Vai su Facebook

ZELENSKY (TELEGRAM) * «DA IERI SERA 90 DRONI RUSSI CI STANNO ATTACCANDO, NEUTRALIZZATA LA MAGGIOR PARTE» - X Vai su X

Zelensky: attendiamo sanzioni Usa a Russia. Bloomberg: Putin opta per escalation, Trump non agirà - Zelensky: L'Europa sta facendo la sua parte, ora forti sanzioni anche dagli Usa; Premier polacco Tusk: «Abbatteremo gli oggetti che violano il nostro spazio aereo»; Jet russi violano spazio aereo dell'Estonia, Mosca nega. Trump: Un grosso problema.

Romania, drone russo viola spazio aereo: «Andate nei rifugi». In Polonia jet di Varsavia e Nato in volo al confine - Caos e allerta massima in Polonia e Romania, sabato pomeriggio, per la minaccia di droni russi. Segnala ilmessaggero.it

Premier polacco Tusk: «Abbatteremo gli oggetti che violano il nostro spazio aereo» - Attacchi con droni hanno colpito la Crimea causando tre morti e sedici feriti, mentre un incendio è divampato in una sottostazione elettrica nel Krasnodar. Riporta ilsole24ore.com