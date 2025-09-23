Zelensky e la First lady ucraina arrivano a New York per l' Assemblea Onu – Il video
(Agenzia Vista) New York, 22 settembre 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva, insieme alla First Lady ucraina, a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Courtesy: Zelensky Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
