Zelensky al Fmi | Violazione dello spazio aereo danese è russa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X ha reso noto di aver affrontato l’argomento delle ‘violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen’ con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. “Abbiamo scambiato – scrive – opinioni sulle ragioni. Se non ci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky al Fmi: “Violazione dello spazio aereo danese è russa”

In questa notizia si parla di: zelensky - violazione

Avvistati droni, l’aeroporto di Copenhagen ferma per 4 ore il traffico aereo. Zelensky: «Violazione russa, senza risposta Mosca andrà avanti»

Avvistati droni: chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Violazione russa. Senza risposta, Mosca andrà avanti»

Zelensky: «La violazione nello spazio aereo danese è russa» - X Vai su X

Riaperto anche lo scalo di Oslo dopo tre ore di chiusura a causa della presenza di droni. Per il presidente ucraino Zelensky, la 'violazione nello spazio aereo danese è russa: senza risposta, Mosca proseguirà'. Ma la polizia danese non conferma né smentisce - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky al Fmi: Violazione dello spazio aereo danese è russa.

Zelensky: «La violazione aerea è russa, senza risposte Mosca andrà avanti» - Dopo la chiusura degli scali di Copenaghen e Oslo per la presenza di “droni sospetti” nello spazio di volo, ad intervenire su X è il presidente ucraino. Come scrive unionesarda.it

Ucraina, l'appello di Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni. Basta sprecare tempo" - Nella notte la Polonia ha fatto decollare i suoi jet per garantire la "massima ... Segnala iltempo.it