Zazzaroni | Sabato parte la mia 18esima edizione di Ballando Di sicuro…
Il direttore del Corriere dello Sport parla della sua esperienza nel programma di Rai1 e delle tante critiche che spesso gli rivolgono. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: zazzaroni - sabato
Yildiz...Un giocatorino. Così è stato giudicato il giocatore della Juve un anno fa dal Direttore del Corriere dello Sport "Ivan Zazzaroni" durante una trasmissione sportiva, e tra gli ospiti a chi la pensava diversamente "con arroganza" gli diede pure degli incompe - facebook.com Vai su Facebook
Zazzaroni punge (con ironia) Adani: “Il mio Neoallegrismo mi impone il silenzio”; Zazzaroni napoli la mia favorita per lo scudetto ma non ditelo a conte perche potrebbe togliermi il saluto; Zazzaroni: “Lautaro fa paura, Barella mamma mia”. Caressa: “Inter ne ha 3 che…”.
Ivan Zazzaroni, rivelazioni su Ballando: “Barbara D’Urso e Mariotto..." - Ivan Zazzaroni si sbilancia sulla 20ª edizione di Ballando con le Stelle: parole su Barbara D’Urso, la giuria e il cast che infiammerà il sabato sera televisivo. Da libero.it
Ivan Zazzaroni: “Guillermo Mariotto? Mi ha chiamato anche Mourinho!”/ “Mio figlio Gianmaria è la mia vita” - Ivan Zazzaroni a La Volta Buona di Caterina Balivo: dai temi caldi di Ballando con le stelle 2024 ai sedici anni con la compagna Monica Gasparini. Scrive ilsussidiario.net