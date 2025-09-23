Zaniolo si prende l' Udinese | gol e applausi nel 2-1 al Palermo
La squadra di Inzaghi ci prova fino al 97', ma a passare il turno sono i bianconeri grazie alla rete dell'ex viola e il raddoppio dello scozzese Miller. Di Peda, nel recupero, il gol dei rosanero. Ora agli ottavi la sfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vardy alla Cremonese, Verona che piglia Gift Orban, Bela-Kotchap e Baldanzi in neanche una settimana, ecc. ecc. Udinese che prende BUKSA e FORSE Zaniolo (tutto da risistemare) e FORSE Zanoli (che ok non è Ehizibue, però non mi straccio le vesti).
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nicolò Zaniolo all'Udinese, ha preso la parola anche il direttore sportivo dei friulani Gianluca Nani. Queste le sue parole: "La trattativa è stata complessa per tanti motivi, alle 16:00 il presidente del Galatas
Zaniolo si prende l'Udinese: gol e applausi nel 2-1 al Palermo; Udinese-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Pulisic e gol di Fofana, gli highlights; Udinese - Milan: diretta live Serie A Calcio 20/09/2025.
